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Карлоса Гона отстранили от управления Mitsubishi 

Motor.ru + ещё 130 7 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Mitsubishi Motors последовала примеру Nissan и сняла Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. Решение принято после 70-минутного заседания членов правления марки. Временно исполняющим обязанности председателя назначен президент компании Осаму Масуко.
19 ноября в аэропорту Токио Карлоса Гона задержали сотрудники прокуратуры. Главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi обвинили в финансовых махинациях и растратах. В опубликованном сразу же после задержания Гона сообщении Nissan было сказано, что внутреннее расследование подтвердило факт сокрытия доходов и нецелевого использования средств. В случае если вина Гона будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Созванный в срочном порядке совет директоров Nissan единогласно проголосовал за снятие Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. Одновременно с этим руководство компании предложило создать специальную комиссию, которая займется проработкой вопросов совершенствования системы управления и контроля системы поощрений руководящего состава. Вновь созданному консультационному совету поручено выдвигать кандидатуры на должность председателя правления.
Чуть раньше появилась информация, что арест Карлоса Гона может быть связан с планами по слиянию Renault и Nissan. По данным инсайдеров, правление Nissan выступало с резкой критикой подобной реорганизации, так как она могла укрепить статус Renault. В свою очередь, оно предлагало создать внутри альянса сложную систему, основанную на перекрестном владении акциями.
Несмотря на призывы министра Франции Брюно Ле Мэра освободить Карлоса Гона от должности главы Renault, члены правления марки на внеочередном собрании приняли решение сохранить за задержанным все руководящие посты, но признать его «временно недееспособным».
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Осама Масуко , Mitsubishi Motors , Генпрокуратура РФ , Renault , Другое , Автоспорт , Азия , В мире , Европа , Криминал , Личный счет , Общество , Происшествия , Экономика
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