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Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
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Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео 

Российская Газета 1 час назад
Фото: скриншот видео
В Сети появилось видео, снятое панорамной камерой на тренировке спецназа армии США. Занятия прошли в 25-й авиабригаде на Гавайях, отрабатывался уникальный метод транспортировки десанта на внешней подвеске вертолета.
Техника быстрого подъема спецназовцев с земли называется SPIE и практикуется в двух вариантах: сухом и мокром. На видео представлена мокрая версия — десант поднимают из воды. Для этого вертолет UH-60 Black Hawk сбрасывает веревку с грузом на конце. Десантники пристегиваются к вставленным в трос кольцам и повисают, как на кукане. Вертолет осторожно поднимает живую гирлянду вертикально и несет ее в нужное место.
При десантировании вертолет аккуратно снижается. Достигший земли спецназовец отстегивается от троса и отбегает в сторону, освобождая место для следующего.
— Теоретически этот метод позволяет десанту вести огонь в воздухе по мере приближения к месту высадки. Или, например, снимать ласты на лету, — рассказал военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуей.
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