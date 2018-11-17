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«Умер в одиночестве»: О пропавшем Осине вспомнили только через неделю
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«Умер в одиночестве»: О пропавшем Осине вспомнили только через неделю 

Дни.ру 10 часов назад
Фото: Дни.ру
Евгений Осин страдал перед смертью. Как рассказал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, певец был истощен.
"Женя очень плохо себя чувствовал, у него был цирроз печени, нервное истощение. Он постоянно жаловался, что у него отнимаются ноги, месяц назад он лежал в клинике", — заявил Разин.
По словам продюсера, к смерти перца привел его разгульный образ жизни. "Сегодня сестра звонила ему, не дозвонилась, поехала к Жене, открыла дом, а он там… Умер в одиночестве, ему не к кому было даже обратиться", — цитирует РИА Новости Разина.
По данным СМИ, Осин пропал неделю назад. Он не отвечал на звонки друзей и родных. Сестра Евгения Альбина решила поехать к родственнику и проверить как он себя чувствует. Однако дверь в квартиру певца женщине не открыли, тогда она воспользовалась своим ключом и нашла Осина мертвым.
Разин сообщил, что похоронят Евгения 20 ноября. Дата еще не точная, детали уточняются. Прощание, предположительно, состоится на Троекуровском кладбище столицы.
Напомним, Евгений Осин скончался 17 ноября. Перед смертью он ушел в запой. По предварительным данным, исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" умер от остановки сердца.
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