Упавшая звезда. Он умер в безвестности и нищете

Эстрадный певец Евгений Осин скончался в возрасте 54 лет. Музыкант получил широкую известность в 1990-е, прославившись на всю Россию с такими песнями, как «А когда на море качка» и «Плачет девочка в автомате». В конце 1980-х Осин выступал в группе «Дед Мороз», а затем был фронтменом «Браво» после ухода из группы Жанны Агузаровой. В 1990-х начал плодотворную сольную карьеру, которая затем медленно пошла на спад.
В последние годы жизни у Осина начались серьезные проблемы с здоровьем, лишившие его возможности выступать. Несмотря на завершение концертной деятельности, певец неоднократно попадал в заголовки прессы из-за различных неурядиц. В апреле 2017-го его квартиру ограбили трое знакомых, которых он пригласил на застолье. В июле он заявил, что у него отнялись ноги из-за проблем с позвоночником и попросил денег на лечение. Позже его подруга, эстрадная исполнительница Наталья Штурм, заявила, что деньги Осину нужны на покупку алкоголя, а единственный диагноз у него — цирроз печени. Штурм рассказывала, что пыталась вылечить друга от зависимости и даже оплатила для него одноместную палату в частной клинике, однако тот не согласился на госпитализацию. Музыкант также пропадал без вести и попадал в аварии, а в июле 2018 года выяснилось, что Осин решил продать московскую квартиру, потому что денег у него совсем не осталось.
Из-за подобных историй об Осине уже почти не вспоминали как о звезде российской эстрады. Но песни музыканта и каверы в его исполнении знают даже те, кому не знакомо имя Осина. «Лента.ру» собрала главные хиты Евгения Осина, прославившие его на всю страну.
«Плачет девушка в автомате», 1994 год
Один из наиболее известных хитов Осина до него в 1970-х исполнял ВИА «Веселые ребята» — песня носила название «Первый лед». Еще раньше песню исполняла Нина Дорда на музыку Оскара Фельцмана, а текст «Девочки в автомате» принадлежит Андрею Вознесенскому. Его стихотворение, написанное в 1959 году, несколько отличается от конечного шлягера более мрачным настроением. В нем, в частности, есть строчки «Поскользнешься. Ведь в первый раз. Бьет по радио поздний час. Эх, раз, еще раз, еще много, много раз».
В 1996-м Осин выступал во время предвыборной компании Бориса Ельцина, когда первый президент России поднялся на сцену и станцевал вместе с артистами. На записи Осин исполняет песню «Ялта».
В группу «Браво» Осина пригласили в 1988 году. Музыкант выступил с коллективом на гастролях, снялся в клипе и поучаствовал записи неизданного альбома «Скажем мы друг другу "Браво!"» Год спустя лидер «Браво» Евгений Хавтан заменил Осина на Валерия Сюткина в качестве солиста.