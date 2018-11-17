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МВД Чечни рассказало подробности самоподрыва смертницы
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МВД Чечни рассказало подробности самоподрыва смертницы 

360tv.ru 2 часа назад
Стражи порядка заметили девушку на окраине Грозного, которая вела себя неадекватно. Ею оказалась смертница, сообщил «Интерфаксу» врио главы МВД Чечни Апти Алаудинов.
Все произошло около 16:00 в районе 21-го контрольно-пропускного пункта. Девушка подошла к федеральному посту, расположенному на окраине Старопромысловского района. Сотрудники МВД обратили внимание на ее странное поведение, попросили остановиться и предъявить документы.
«Не выполняя это требование, женщина устремилась к посту, в этот момент полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство. Был произведен предупредительный выстрел. Девушка осуществила самоподрыв», — сообщил Апти Алаудинов.
В результате происшествия жертв и пострадавших удалось избежать, поскольку силовики не подпустили смертницу на опасное расстояние.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность преступницы и ее возможных сообщников. Ведется расследование произошедшего. Отмечается, что ЧП не повлияло на обстановку в городе. Транспорт и торговые организации работают в штатном режиме.
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