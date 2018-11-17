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Друг Талькова усомнился в виновности его директора в убийстве артиста
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Друг Талькова усомнился в виновности его директора в убийстве артиста 

Рамблер 55 минут назад
Фото: Кадр из программы
После возобновления уголовного дела по факту убийства исполнителя Игоря Талькова вновь начались споры о том, что же все-таки произошло 27 лет назад. Предполагаемым убийцей считают бывшего директора музыканта Валерия Шляфмана, причинившего ему смерть по неосторожности. Однако окружение Талькова придерживается другой версии, пишет «СтарХит».
По словам близкого друга певца Михаила Муромова, «история со Шляфманом — это придумка».
«Он и пистолета-то в жизни не держал. Может, только водяной. Я переодевал Талькова три раза, я видел эту рану, стреляли снизу вверх», — сказал он.
По официальной версии, выстрел был произведен сверху вниз, в тот момент на полу находился охранник и возлюбленный певицы Азизы Игорь Малахов, который произвел случайный выстрел после того, как в суматохе и драке Тальков первым стал стрелять из газового пистолета.
По версии свидетеля преступления продюсера Марка Рудинштейна, в этом деле есть третий человек. Он уверен, что Талькова убили по заказу продюсера Исмаила Таги-Заде, у которого с Тальковым возник конфликт после съемок в его фильме.
«В момент убийства я находился рядом с гримеркой. Я видел выстрел третьего человека, который находился между концертным залом и закулисьем. А Шляфман в это время отбивал Талькова от Малаховской группы, он не мог даже добраться до пистолета. Жена Талькова сейчас сказала, что она верит моей версии», — рассказал он.
Игоря Талькова убили в октябре 1991 года перед концертом в Петербурге.
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