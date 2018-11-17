Друг Талькова усомнился в виновности его директора в убийстве артиста

После возобновления уголовного дела по факту убийства исполнителя Игоря Талькова вновь начались споры о том, что же все-таки произошло 27 лет назад. Предполагаемым убийцей считают бывшего директора музыканта Валерия Шляфмана , причинившего ему смерть по неосторожности. Однако окружение Талькова придерживается другой версии, пишет «СтарХит»

По словам близкого друга певца Михаила Муромова, «история со Шляфманом — это придумка».

«Он и пистолета-то в жизни не держал. Может, только водяной. Я переодевал Талькова три раза, я видел эту рану, стреляли снизу вверх», — сказал он.

По официальной версии, выстрел был произведен сверху вниз, в тот момент на полу находился охранник и возлюбленный певицы Азизы Игорь Малахов , который произвел случайный выстрел после того, как в суматохе и драке Тальков первым стал стрелять из газового пистолета.

По версии свидетеля преступления продюсера Марка Рудинштейна, в этом деле есть третий человек. Он уверен, что Талькова убили по заказу продюсера Исмаила Таги-Заде, у которого с Тальковым возник конфликт после съемок в его фильме.

«В момент убийства я находился рядом с гримеркой. Я видел выстрел третьего человека, который находился между концертным залом и закулисьем. А Шляфман в это время отбивал Талькова от Малаховской группы, он не мог даже добраться до пистолета. Жена Талькова сейчас сказала, что она верит моей версии», — рассказал он.

Игоря Талькова убили в октябре 1991 года перед концертом в Петербурге.