Названа самая сексуальная женщина России 

Первое место в рейтинге «100 самых сексуальных женщин России» по версии журнала Maxim заняла блогер и комик из Челябинска Наталья Краснова.
Ранее Краснова выступала в стендап-шоу и играла в КВН, она ведет популярный блог в Instagram и YouTube-шоу «В постели с Красновой».
Блогер прославилась после вопроса президенту Владимиру Путину в ходе «Прямой линии». Она немного рассказала о себе, назвала свой возраст и спросила Путина, может ли блогинг стать «полноценной профессией» в будущем. Президент, беседуя с Красновой, отметил, что она выглядит моложе 38 лет.
Краснова стала победительницей первого этапа конкурса, в котором голосовали читатели журнала MAXIM. На следующем этапе свой выбор сделают эксперты журнала.
Второе место заняла модель Ирина Шейк, уроженка Челябинской области и супруга американского актера Брэдли Купера. Замыкает тройку лидеров ведущая «Орла и решки» Анастасия Ивлеева.
В топ-10 самых сексуальных россиянок также вошли певица Вера Брежнева, актриса Наталья Рудова, экс-участница «ВИА Гры» Анна Седокова, Ольга Серябкина из группы «Серебро», телеведущая Регина Тодоренко, а также актрисы Анна Хилькевич и Юлия Франц.