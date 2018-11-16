Названа самая сексуальная женщина России

Наталья Краснова. Первое место в рейтинге «100 самых сексуальных женщин России » по версии журнала Maxim заняла блогер и комик из Челябинска

Ранее Краснова выступала в стендап-шоу и играла в КВН, она ведет популярный блог в Instagram и YouTube-шоу «В постели с Красновой».

Блогер прославилась после вопроса президенту Владимиру Путину в ходе «Прямой линии». Она немного рассказала о себе, назвала свой возраст и спросила Путина, может ли блогинг стать «полноценной профессией» в будущем. Президент, беседуя с Красновой, отметил, что она выглядит моложе 38 лет.

Краснова стала победительницей первого этапа конкурса, в котором голосовали читатели журнала MAXIM. На следующем этапе свой выбор сделают эксперты журнала.