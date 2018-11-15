Моряки российского судна прекратили голодовку в Турции

Российский экипаж задержанного в Стамбуле судна прекратил голодовку

Российский экипаж сухогруза Streamline, задержанного в Стамбуле с июня за долги, принял решение о прекращении голодовки с требованием к судовладельцу выплатить долги по зарплате в связи с получением от него гарантийного письма, сообщил РИА Новости капитан судна Бахман Багиров в четверг.

Судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул, было арестовано в июне за долги его предыдущего владельца в полмиллиона долларов. По информации профсоюза моряков, собственник сухогруза бросил экипаж и не выходил на связь. В ситуацию по просьбе капитана Streamline вмешалось российское генконсульство в Стамбуле.

Как сообщил РИА Новости Багиров, 10 ноября экипаж, состоящий из 10 россиян, объявил голодовку с требованием к компании-судовладельцу Аkca Shipping о погашении долгов по зарплате с июня, так как обращение с этим вопросом в различные инстанции результата не дали.

"Генконсульство РФ в Стамбуле получило и переправило нам гарантийное письмо от компании-судовладельца, согласно которому все долги по зарплате в ближайшее время будут погашены. В связи с этим сегодня с 20.00 (совпадает с мск) мы приняли решение о прекращении голодовки", — сказал Багиров.

Он добавил, что экипаж продолжает находиться на судне до снятия с него ареста и постановки на ремонт в сухой док.

Ранее Багиров сообщил РИА Новости, что компания-судовладелец задолжала экипажу около 90 тысяч долларов. Капитан добавил, что экипаж не покидает судно, опасаясь, что в этом случае он вообще потеряет шансы на выплату зарплаты за пять последних месяцев.

Как сообщил в октябре РИА Новости глава компании-судовладельца Аkca Shipping Джезми Акча, задолженность по зарплате экипажу сухогруза будет выплачена в течение месяца, по окончанию судебного процесса в связи с подделкой договора по аренде, заключенным прежним оператором судна и подтверждающим долги, послужившие причиной ареста судна.