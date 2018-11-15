В МВД Финляндии рассказали о беседе с Патрушевым по поводу сбоев в работе GPS 

Глава МВД Финляндии Кай Мюкканен заявил, что обсуждал с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым тему сбоев в работе спутниковых навигационных систем GPS во время прошедших учений НАТО.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Во время поездки в Москву я поднимал вопрос о нарушении работы GPS. В частности, во время встречи с государственным секретарем Николаем Патрушевым. Мы договорились, что по мере продвижения расследования в Финляндии мы предоставим дополнительную информацию», — отметил министр.
Вместе с этим Мюкканен добавил, что надеется на то, что данный случай не отразится на дальнейшем взаимодействии России и Финляндии.
«Важно поддерживать практику информирования о возможном влиянии на территории друг друг и чтобы подобного рода негативные ситуации не стали обычной практикой в регионе», — заключил он.
Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля сообщил, что на севере страны в ходе учений НАТО произошли сбои в работе GPS. Он допустил возможность «вмешательства России» в работу систем.
Позднее схожее заявление сделало Минобороны Норвегии. Главный редактор журнала «Национальная оборона» военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с ФАН оценил заявление норвежского военного ведомства.