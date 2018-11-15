В МВД Финляндии рассказали о беседе с Патрушевым по поводу сбоев в работе GPS

Об этом сообщает РИА Новости.

«Во время поездки в Москву я поднимал вопрос о нарушении работы GPS. В частности, во время встречи с государственным секретарем Николаем Патрушевым. Мы договорились, что по мере продвижения расследования в Финляндии мы предоставим дополнительную информацию», — отметил министр.

Вместе с этим Мюкканен добавил, что надеется на то, что данный случай не отразится на дальнейшем взаимодействии России и Финляндии.

«Важно поддерживать практику информирования о возможном влиянии на территории друг друг и чтобы подобного рода негативные ситуации не стали обычной практикой в регионе», — заключил он.

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля сообщил, что на севере страны в ходе учений НАТО произошли сбои в работе GPS. Он допустил возможность «вмешательства России» в работу систем.