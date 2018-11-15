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Роналду обручился
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Роналду обручился 

Lenta.ru + ещё 18 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду обручился со своей подругой — испанской моделью Джорджиной Родригес. Об этом сообщает британский The Mirror.
Она ответила согласием на предложение португальца узаконить отношения. Отмечается, что Родригес уже подбирает свадебное платье.
О возможной свадьбе Роналду и Родригес в СМИ говорили еще до чемпионата мира-2018. Утверждалось, что пара поженится сразу после окончания турнира в России.
12 ноября 2017 года Родригес родила футболисту дочь, которую назвали Аланой Мартиной. У 32-летнего футболиста есть еще трое детей от двух суррогатных матерей — семилетний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне 2017-го Ева и Матео.
Ранее футболист встречался с российской моделью Ириной Шейк. Пара рассталась в январе 2015 года.
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