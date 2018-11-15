На Очаковском шоссе снесут бизнес-центр

Власти Москвы собрались снести бизнес-центр

газета «Ведомости». Мэрия Москвы готовит иск в суд о признании бизнес-центра West Park на Очаковском шоссе самовольной постройкой. Столичные власти намерены снести здание площадью 38,9 тысячи квадратных метров. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева

По словам сотрудника московской администрации, разрешение на строительство и ввод объекта не оформлялось.

Как отмечает издание, в начале 2018 года Росреестр выборочно остановил регистрацию помещений в West Park после письма из мэрии, в котором утверждалось, что центр имеет признаки самовольной постройки.

Представитель инициативной группы собственников комплекса Татьяна Лавренова рассказала, что государственная инспекция проходила в 2016 году. Проверка выявила нарушения, но девелопер продолжал продавать помещения.