Британский кабмин одобрил проект соглашения по Brexit

Британское правительство утвердило текст соглашения по выходу ЕС

Данное заявление она сделала во время выступления у здания резиденции на Даунинг-Стрит после встречи с членами кабинета министров.

"Коллективное решение кабмина заключается в том, что правительство должно согласиться с условиями соглашения по выходу из ЕС и с соответствующей политической декларацией", — сказала Мэй.

Подчеркивается, что совещание с членами правительства длилось пять часов.