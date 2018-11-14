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Британский кабмин одобрил проект соглашения по Brexit
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Британское правительство утвердило текст соглашения по выходу ЕС 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что правительство страны одобрило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, передает ТАСС.
Данное заявление она сделала во время выступления у здания резиденции на Даунинг-Стрит после встречи с членами кабинета министров.
"Коллективное решение кабмина заключается в том, что правительство должно согласиться с условиями соглашения по выходу из ЕС и с соответствующей политической декларацией", — сказала Мэй.
Подчеркивается, что совещание с членами правительства длилось пять часов.
Ранее журналист "Би-би-си" рассказала, что Мэй грозит вотум недоверия из-за условий Brexit.
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