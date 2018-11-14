Интервью Димы Билана радио «Говорит Москва» после присуждения ему звания Заслуженного артиста РФ

Корр. : Дима , мы вас поздравляем! Наконец-то всё случилось со званием Заслуженного артиста России

Билан: Спасибо большое!

Корр. : Скажите честно, рады?

Билан: Я вам скажу честно: я рад, но я не ожидал. Потому что, если сказать, что, наверное, по наивности, какому-то максимализму, иногда неоправданному, периода возраста моего с 2006 до 2010-го года, наверное, какие-то ожидания наивные, они были. Но потом я совершенно эту мысль отпустил для себя и, конечно, понимал, что самоцель — это действительно работать — это то, что меня привело. Меня привело в профессию, прежде всего, желание ей же заниматься, заниматься музыкой. По возможности находить единомышленников — самое, наверное, дорогое, что можно приобрести в этой жизни, не считая ни нулей, ни каких-то ещё вещей, над которыми, конечно, контроль нужен. Но то, что произошло сегодня, я, конечно, очень обрадован, невероятно. Нахожусь в каком-то приподнятейшем настроении перед концертом, который у меня скоро будет. И когда указом президента Владимира Владимировича Путина был подписан этот документ, я, конечно…

Иногда любой человек, скажем, писатель, поэт либо ещё кто-то, он хочет подтверждения всё-таки. Прежде всего, это, конечно, оценка слушателя и зрителя, но и вот это звание, то, что прозвучало сегодня во всех СМИ… Я просто удивляюсь (мне свойственно это). Ты понимаешь, что это, наверное, иногда бывает даже необходимо — просто получить какое-то подтверждение извне, что тебя слышат и ты не зря. Вот.

Корр. : Согласно закону звание Заслуженного артиста, оно даётся по ходатайству каких-то представителей. Вы не знаете, кто ходатайствовал в вашем случае?

Билан: Я могу сказать. Прежде всего, это началось после Евровидения. Это огромное количество писем. Я часто наблюдал такие всполохи, знаете, волны, когда вдруг, например, была годовщина Евровидения, и многие люди — не из моих фанклубов, они писали мне. Я очень мало вижу негатива в комментариях. Очень мало. Мне кажется, что это всё в единую мысль превратилось. По поводу ходатайства… Я, наверное, имею право и возможность, что Кабардино-Балкария, там я Залуженный артист республики, потом стал Народным артистом республики. Я думаю, что эти ступени, шаги, они планомерно были сделаны. Я, конечно, благодарю Кокова Юрия Александровича , главу Кабардино-Балкарии, и думаю, что, если посмотреть на эту картину многомерно, то, наверное, она и сложилась в этот крайний, надеюсь, не последний, жест, взмах руки нашего президента.

Корр. : Будете ли вы теперь ждать Народного артиста?

Билан: Вы знаете, делай, что должен и будет что будет. Вот моя пословица.

Корр. : Как будете отмечать?

Билан: Сейчас выйду на сцену в Сызрани и буду отмечать, эмоционально.

Корр. : И такой бытовой у нас есть вопрос. Какие льготы, вы знаете, даёт звание Заслуженного артиста России? Будете ли вы как-то их использовать?

Билан: Насколько я знаю, с 1995 года вообще повелось давать такие отличительные знаки артистам, актёрам. Поскольку у нас меняется, скажу в общем, парадигма жизни и курс страны, каких-то мод и всего с этим связанного, то, наверное, сейчас это несколько инаково. Если раньше это были льготы на общественный транспорт, ещё где-то, то, то, что я чётко успел за сегодня посмотреть и выучить, это возможные льготы на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. Тоже, на самом деле, очень недурно. Дело в том, что я совершенно не хочу и даже не представляю себе, зачем я буду разбирать по частям этот жест, который был сделан в мой адрес. Это действительно здорово. Спасибо! Если даже вы говорите, что достоин, то я принимаю это и не буду разбирать на причастия, деепричастия, предлог, суффикс и окончание. Это есть, и оно вот так выглядит.

Корр. : Спасибо большое, Дима. Мы желаем, чтобы вы поскорее звание Народного получили.

Билан: Спасибо! Пока.