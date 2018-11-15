Ещё
Росгвардия предложила повысить возраст для покупки оружия после ЧП в Керчи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росгвардия предложила повысить возраст для покупки оружия после ЧП в Керчи 

Газета.Ru + ещё 24 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель директора Росгвардии Сергей Лебедев заявил, что ведомство совместно с депутатами и экспертным сообществом предлагает повысить возраст для покупки оружия с 18 до 21 года после инцидента в Керченском колледже, передает РИА «Новости».
"По возрасту, мы эту тематику анонсировали, и мы настаиваем, и поддерживаем, и просим взять законодателей за основу, это увеличение возраста с 18 до 21 года", — сказал Лебедев по итогам первого заседания рабочей группы по контролю за оборотом оружия комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев заявил, что никаких революционных изменений депутаты вносить не планируют. Член комитета по безопасности Александр Хиншнейн добавил, что законопроект планируется подготовить по итогам весенней либо осенней сессии следующего года.
17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: Роналду сделал предложение испанской модели Глава DFB планирует поддерживать сотрудничества с РФС Серебренников пришел в суд в футболке с цитатой из Гоголя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обвинили в убийстве родного брата263
Украина «взяла в заложники» 15 судов за посещение Крыма133
«Мысли есть — их всех перестрелять»27
Приговор «Отелло», пенсия Пугачевой и другие события дня11
Выписавшую себе 108 тысяч чиновницу оштрафовали на 4071
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
00:55
Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения
Происшествия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
02:48
В храме Василия Блаженного появилась удобная навигация
Новости Москвы
03:45
Москвичей предупредили об аномалии
Погода Новости Москвы
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
05:09
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу
Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение