Росгвардия предложила повысить возраст для покупки оружия после ЧП в Керчи

Заместитель директора Росгвардии Сергей Лебедев заявил, что ведомство совместно с депутатами и экспертным сообществом предлагает повысить возраст для покупки оружия с 18 до 21 года после инцидента в Керченском колледже, передает РИА «Новости»

"По возрасту, мы эту тематику анонсировали, и мы настаиваем, и поддерживаем, и просим взять законодателей за основу, это увеличение возраста с 18 до 21 года", — сказал Лебедев по итогам первого заседания рабочей группы по контролю за оборотом оружия комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев заявил, что никаких революционных изменений депутаты вносить не планируют. Член комитета по безопасности Александр Хиншнейн добавил, что законопроект планируется подготовить по итогам весенней либо осенней сессии следующего года.