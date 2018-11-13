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Жителям Замоскворечья не хватает мест для парковки
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Жителям Замоскворечья не хватает мест для парковки 

Говорит Москва 1 час назад
Больше всего их пришло от жителей района Замоскворечье, а также Басманного, Пресненского и района Арбат.
«Ежедневно в наш округ приезжает множество автомобилистов. Даже с учётом существующего количества парковочных мест и тарифов на платную парковку, желающих оставить машину в Замоскворечье слишком много. Проблемы с парковкой наблюдаются не только в будние дни, но и в выходные — особенно, в воскресенье, когда парковки бесплатные. Для местных жителей часто просто невозможно припарковаться рядом со своим домом. По этой причине мы обратились в Департамент транспорта с просьбой сделать специальные выделенные места для резидентов, на которых смогли бы парковаться только жители района, и по возможности рассмотреть повышение тарифов на парковку, чтобы снизить спрос среди приезжающих. Подчеркну, что повышение тарифов не коснется жителей района, обладающих резидентными разрешениями», — рассказала муниципальный депутат района Замоскворечье Наталья Евлапова.
ГКУ «АМПП» рассмотрит все обращения граждан. Добавим, что жители могут присылать свои предложения с адресами, где требуется создать места для резидентов, на почту resident@mos.ru.
Первые места, обозначенные знаком «Только для владельцев парковочных разрешений», появились в 2016 году. На данный момент в столице организовано порядка 160 таких мест.
Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 (3210 с мобильного).
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