Ещё
Стрелков назвал Украину частью разваленной России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стрелков назвал Украину частью разваленной России 

Национальная Служба Новостей + ещё 2 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Единой Украины даже в том виде, в каком она существует сейчас, не было бы, если бы в ДНР не поступил приказ остановить наступление. Такое мнение выразил бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков во время брифинга в НСН.
«Украина, на мой взгляд, является частью разваленной России. Переворот в Киеве, свержение Януковича был осуществлён при поддержке США. Новая украинская власть изначально была антироссийской. Такой остаётся по сей день. Минские соглашения в момент заключения произошли на фоне поражения украинской армии и нахождение режима Порошенко на краю военно-политической пропасти. Если бы Москва не остановила наступление, то сейчас мы могли бы видеть не президента Порошенко, мы вообще могли бы не видеть единой Украины даже нынешнем виде», — отметил Стрелков.
Ранее экс-министр обороны ДНР посчитал выборы Дениса Пушилина главой республикой издевательством над народом и ополчением. По его словам, остальные кандидаты были чисто технические. Об этом он рассказал во время брифинга в НСН 13 ноября.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Военные-нацисты в Германии готовили заговор против политиков Король Марокко спал рядом с Меланьей Трамп в Париже Голодающий саратовский депутат назвал Глацких недостойной своей должности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело об избиении тюремщицы получило продолжение116
Весь доход от дорогой нефти ушел из России491
В разводе Петросяна обвинили Задорнова32
Роскосмос показал ядерный корабль100
Приставы разыскивают Земфиру6
Видео
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:58
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Новости Москвы
00:45
Столкнувшийся с танкером фрегат погрузился под воду
Армия
01:52
Дело об избиении тюремщицы получило продолжение
Происшествия
00:38
Роскосмос показал ядерный корабль
Наука и техника
00:39
Приставы разыскивают Земфиру
Шоу-бизнес
02:10
Астрономы записали звуки на Марсе
Наука и техника
01:09
Администрация Симферополя ушла в отставку
Политика
02:34
Обзор зарубежных СМИ: Секс-скандал с экс-премьером Шотландии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение