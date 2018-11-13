Какие украшения носить с темной одеждой

Зимой от обилия темных цветов в одежде начинаешь даже чувствовать вину перед самой собой: вроде летом ты с удовольствием носила и канареечный желтый, и радужную полоску, и даже самые наглые оттенки розового, а с наступлением холодов в черный цвет хочется «уйти» как в уютный кокон. И ничего ужасного в этом нет, с тех пор как то же маленькое черное платье стало легендой, а черное пальто — символом элегантности. Пожалуй, у нас к Вселенной остается один вопрос: чем бы разнообразить всю эту армию черно-серо-коричневой одежды, которая для многих из нас станет своеобразной униформой аж до апреля? Предлагаем делать маленькие яркие вставки из аксессуаров и украшений, а также не забывать, что цветные камни и блеск золота — это те добавки, которые «витаминизируют» любой самый мрачный образ.

Street style 2018

Street style 2018

Street style 2018

Браслет из белого и розового золота

Если у вас в гардеробе много базовых простых оттенков, то на золоте вы можете в буквальном смысле не экономить: крупные украшения из благородного сверкающего металла на темном фоне выглядят как настоящие суперзвезды.

Браслет SL, белое и розовое золото (заказать)

Золотое колье с танзанит ситалом и фианитами

Есть оттенки, которые имеют почти что гипнотический эффект. И насыщенный фиолетовый тон камня как раз из их числа. С пестрой одеждой этот камень потеряется, а вот темный фон, наоборот, даст ему продемонстрировать всю природную магию.

Колье Sunlight, розовое золото, танзанит ситал, фианиты (заказать)

Серьги с кристаллами Swarovski

Кристаллы в правильной огранке сияют не хуже, чем бриллианты, а значит, добавят к темной одежде эффект искусственного освещения.

Серьги SL, розовое золото, кристаллы Swarovski (заказать)

Золотая брошь с гранатом

Броши отлично «зажигают» однотонные вещи своим присутствием, причем лучше даже не в единственном числе, а в дуэте или трио из одного и того же металла, но с разными камнями и вставками.

Брошь SL, розовое золото, гранаты (заказать)

Серебряный браслет с янтарем

Перед вами украшение, которое гарантированно соберет массу комплиментов. Ювелирные дизайнеры посвятили пчелам отдельную коллекцию, но это украшение вышло самым реалистичным и уникальным в своем роде.

Браслет SL, серебро, янтарь (заказать)

Золотое кольцо с топазами и параибами

В поисках сочных красок мы натыкаемся на новые необычные камни. Один камень в этом украшении вы точно узнаете без подсказки — голубоглазый топаз, а вот второй называется параиба в честь бразильского штата, который славится своими белыми пляжами с зелеными берегами.

Кольцо «Сорокин», розовое золото, топазы, параибы (заказать)

Золотое колье

На темном фоне много золота не бывает, особенно если оно выполнено так изящно, как это колье из тончайших золотых цепочек. В пару к нему идут длинные серьги с синонимичным дизайном, чтобы удачно завершить вечерний образ.

Колье SL, желтое золото (заказать)

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