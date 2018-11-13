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Власти Подмосковья расширили перечень территорий для благоустройства
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Власти Подмосковья расширили перечень территорий для благоустройства 

Lenta.ru + ещё 1 13 ноября 2018
Фото: Lenta.ru
В программу благоустройства Подмосковья включат новые территории — заповедники, лесопарки и пляжи, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Его слова приводятся на сайте регионального правительства во вторник, 13 ноября.
«Перед министерством стоят интересные масштабные задачи по комплексному преобразованию облика городов Подмосковья. Будет продолжена работа по формированию современной и удобной для жизни городской среды нового качества. Для этих целей уже разработана стратегия министерства, которая включает, в том числе, и новые направления работы», — сказал Хайкин.
Он добавил, что специалисты ведомства также обратят внимание на состояние вылетных магистралей. Министр подчеркнул, что перед министерством стоят обширные задачи, в частности, организация архитектурно-художественной подсветки городских улиц.
Михаил Хайкин заверил, что реформирование городской среды будет происходить под контролем жителей.
Министерство благоустройства Московской области было создано по поручению губернатора Андрея Воробьева в сентябре текущего года. Глава региона неоднократно говорил, что жизнь в области должна быть комфортной. В августе он отметил, что с начала действия многие программы подмосковные парки преобразились.
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