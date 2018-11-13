Власти Подмосковья расширили перечень территорий для благоустройства

В программу благоустройства Подмосковья включат новые территории — заповедники, лесопарки и пляжи, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин . Его слова приводятся на сайте регионального правительства во вторник, 13 ноября.

«Перед министерством стоят интересные масштабные задачи по комплексному преобразованию облика городов Подмосковья. Будет продолжена работа по формированию современной и удобной для жизни городской среды нового качества. Для этих целей уже разработана стратегия министерства, которая включает, в том числе, и новые направления работы», — сказал Хайкин.

Он добавил, что специалисты ведомства также обратят внимание на состояние вылетных магистралей. Министр подчеркнул, что перед министерством стоят обширные задачи, в частности, организация архитектурно-художественной подсветки городских улиц.

Михаил Хайкин заверил, что реформирование городской среды будет происходить под контролем жителей.