Учительница случайно создала оптическую иллюзию

Учительница случайно создала уникальную оптическую иллюзию

При взгляде на узор кажется, что контуры маков переплетены друг с другом или вписаны в круг. Однако при рассмотрении каждого цветка индивидуально картина меняется.

Преподаватель начальной школы из Канады случайным образом создала новую оптическую иллюзию. Это произошло, когда женщина готовила бумагу для поделок вместе с детьми.

Как рассказала сама учительница на портала Reddit, она хотела вырезать маки из красной бумаги. Для этого педагог нарисовала их на листе, причем максимально плотно, чтобы рационально использовать цветной картон.

Получившийся рисунок удивил и женщину, и ее воспитанников. При взгляде на узор кажется, что контуры маков переплетены друг с другом или вписаны в круги. Однако при рассмотрении каждого цветка индивидуально становится очевидно, что никаких пересечений и кругов нет.

Запись педагога с фотографией с работой собрали более 120 тысяч оценки и тысячи комментариев. Судя по реакции, учительнице действительно удалось создать уникальную оптическую иллюзию, причем совершенно случайно.