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За пассажирами экстренно севшего в Иркутске Boeing-777 вылетел третий борт
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За пассажирами экстренно севшего в Иркутске Boeing-777 вылетел третий борт 

РИА Новости 2 часа назад
ИРКУТСК, 13 ноя — РИА Новости. Третий борт вылетел за пассажирами экстренно севшего в Иркутске Boeing-777 авиакомпании Air France, чтобы доставить их в Шанхай, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Иркутск.
Ранее сообщалось, что Boeing-777 Париж-Шанхай авиакомпании Air France из-за задымления внутри самолета изменил маршрут и экстренно сел в аэропорту города Иркутска. Никто не пострадал. 282 человека — пассажиры и члены экипажа, были размещены в гостиницах под контролем пограничной службы.
Ночью в понедельник в Иркутск прибыл резервный борт авиакомпании, который должен был доставить пассажиров в пункт назначения. С ним прилетели французские техники, чтобы разобраться в причинах задымления аварийного самолета. При вылете из Иркутска ночью во вторник у резервного борта обнаружились поломка гидравлической системы. Пассажиров и членов экипажей вновь перевезли в гостиницы.
"В Иркутск направляется третий борт французской авиакомпании. Ориентировочное время прибытия 4.00 (23.00 мск)", — сообщил собеседник агентства.
С поломками двух предыдущих авиалайнеров в Иркутске разбираются французские техники.
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