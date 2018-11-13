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Израильские самолёты нанесли удары по сектору Газа
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Израильские самолёты нанесли удары по сектору Газа 

RT на русском 50 минут назад
Фото: RT на русском
Израиль нанёс авиаудары по сектору Газа, атаковав около 150 целей в этом районе. Как заявили в Тель-Авиве, операция проводится в ответ на запуски более 370 ракет из анклава. СМИ сообщают как минимум о трёх погибших палестинцах и одном офицере со стороны еврейского государства.
Ударом израильских ВВС также была уничтожена штаб-квартира связанного с движением ХАМАС телеканала Al Aqsa. Конфликт обострился после спецоперации израильских военных, в ходе которой был убит один из лидеров ХАМАС. Международное сообщество призывает стороны вернуться к соблюдению режима прекращения огня.
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