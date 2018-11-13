Международные эксперты признали Москву умным городом

Эксперты Международного союза электросвязи в рамках действующей инициативы «Объединение усилий в целях построения умных устойчивых городов». Они высоко оценили достижения Москвы в экологии, экономике, культуре и общественной сфере.

— Подобные инициативы играют важную роль в разработке универсальных показателей эффективности для мировых мегаполисов, — прокомментировала достижение Наталья Сергунина , заместитель мэра Москвы.

— Это крупнейшая городская агломерация на европейском континенте, — сообщил Хоулинь Чжао, генеральный секретарь МСЭ. Он отметил, что анализ Москвы и ее населения — уникальный источник информации для других городов мира.