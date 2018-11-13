Ещё
В Госдуме обсуждают передачу невостребованных вкладов в бюджет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву

В Госдуме обсуждают передачу невостребованных вкладов в бюджет 

Газета.Ru + ещё 22 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что депутаты изучают предложения передавать в бюджет страны из банков невостребованные вклады. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, объем «зависших» средств оцениваются в миллиарды рублей.
Он также добавил, что это может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг, которые себя никак не проявляют.
Аксаков подчеркнул, что по данному вопросу остается ряд дискуссионных вопросов.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в I чтении проект бюджета на 2019-2021 годы.
Газета.Ru: последние новости
Стало известно, почему в финальный шорт-лист конкурса "Великие имена России" не попал Егор Летов WSJ: США требуют от КНР конкретных предложений по торговой сделке Лесной пожар уничтожил город в Калифорнии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У берегов Японии обнаружили десятки лодок с трупами34
«Я опасалась за свою жизнь»
Русских мужчин назвали «ослабшими»456
Запад добивает Россию947
Навального не выпустили из России185
Видео
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
03:12
«Мишенька, будь ты здоров»: Петросян о Задорнове
Шоу-бизнес Статьи
01:52
«Я опасалась за свою жизнь»
Общество
03:26
«Война подогревает цены на нефть»
В мире Статьи
02:09
Смартфон Samsung с гибким дисплеем показали на видео
Наука и техника
03:27
Разведка Украины готовила теракты в Крыму
В мире Происшествия
00:11
Навального не выпустили из России
Политика
00:41
В Китае женщина провалилась под тротуар
Происшествия В мире
02:59
Стресс перед концертом: Бузову обвинили в мошенничестве
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение