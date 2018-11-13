В Госдуме обсуждают передачу невостребованных вкладов в бюджет

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что депутаты изучают предложения передавать в бюджет страны из банков невостребованные вклады. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, объем «зависших» средств оцениваются в миллиарды рублей.

Он также добавил, что это может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг, которые себя никак не проявляют.

Аксаков подчеркнул, что по данному вопросу остается ряд дискуссионных вопросов.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в I чтении проект бюджета на 2019-2021 годы.