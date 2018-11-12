64-летний Серов оказался в больнице после историй с бывшими возлюбленными

Александр Серов не раз оказывался в центре скандала. Артисту часто приписывали романы с поклонницами. Некоторое время назад стало известно, что у него есть внебрачные дети: Алиса, проживающая в США , и Кристин, появившаяся на свет в Германии. Еще не успели утихнуть обсуждения любовных похождений звезды, как Серова обвинили в изнасиловании. Бывшая участница «Дома-2» Дарья Друзьяк заявила, что артист ее выгнал из дома после того, как принудил к интимной связи, а потом она узнала, что ждет ребенка. Однако вскоре девушку уличили во лжи. Оказалось, что она не беременна от артиста, а также модель пыталась инсценировать свое похищение.

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Александр Серов припомнил, как его «вынудили» жениться В эфире Первого канала произошла первая встреча певца с женой после развода. Вскоре вслед за Друзьяк обвинила Серова в рукоприкладстве ведущая прогноза погоды из Челябинска Лариса Сладкова . Однако и она пыталась всех обмануть. В студии одной из телепередач стало известно, что синяки, под глазом у девушки, это всего лишь грим. Сегодня Александр Николаевич снова стал героем ток-шоу «Пусть говорят». Оказалось, что недавно он отменил концерты, так как был госпитализирован. Певец получил переломы ноги и руки. Он вышел на связь со студией и рассказал о случившемся. «Я получил серьезную травму. У меня „полетели“ концерты. Я за 10 дней только пришел в себя. Вот случилось так. Нелепая случайность, никто не застрахован. Естественно, те разговоры, которые были, наложили негативный отпечаток», — пояснил Серов.

Серов госпитализирован / фото: кадр из видео

Гостье передачи стала жительница Тбилиси Ирина Салаберидзе. Она заявила, что у ее биологической матери мог быть роман с Александром Николаевичем. Более того, женщина утверждает, что она может быть дочерью артиста. Ирину воспитали приемные родители, а не так давно ей поступил звонок. Неизвестный человек заверил, что она является дочерью Серова. Девушка ничего не знает о своих биологических родителях. Ей известно лишь то, что ее мать носит фамилию Мельникова. Певец признался, что в то время действительно бывал на Украине, а именно там и появилась на свет Ирина. Серов не стал отрицать, что назначал свидания девушкам и с некоторыми из них состоял в интимной близости. Однако никого с фамилией Мельникова он не вспомнил.

Предполагаема дочь Серова пришла в студию ток-шоу / фото: кадр из видео

Серов вышел на связь из больницы / фото: кадр из видео