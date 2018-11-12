Захоронение двухвековой давности нашли на западе столицы

Итогом работ, которые проводились на западе столицы, стало обнаружение захоронения, возраст которого, предположительно, насчитывает 200 лет. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Днем 12 ноября специалисты меняли трубы во дворе пятиэтажного дома на Можайском проезде. В какой-то момент они наткнулись на 10 человеческих черепов и другие кости. Увидеть останки рабочие смогли, когда спецтехника разрыла землю. Примечательно, что в районе, где была сделана находка, нет никакого кладбища.

Поднятые на поверхность останки уже отвезли археологам, которые займутся их изучением. По одной из версий, захоронение было сделано в 1812 году.

В октябре археологи обнаружили двадцатиметровый корабль, который является захоронением викингов. Он находился на глубине в полметра под землей. Находка была сделана на северо-востоке Норвегии.