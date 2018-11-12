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МАГАТЭ: Иран выполняет условия ядерного соглашения на фоне новых санкций
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МАГАТЭ: Иран выполняет условия ядерного соглашения на фоне новых санкций 

ТАСС + ещё 2 17 часов назад
Фото: Евразия Эксперт
ТАСС, 12 ноября. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждает, что Иран продолжает выполнять свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе на фоне новых санкций США.
Об этом в понедельник сообщает Reuters со ссылкой на ежеквартальный отчет организации, попавший в распоряжение агентства.
По его данным, за отчетный период запасы тяжелой воды в Иране составили 122,2 тонны и не превысили норму 130 тонн, а запасы обогащенного урана — 149,4 кг, что также не превысило установленный лимит 202,8 кг.
Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД в мае этого года. Участниками соглашения остаются Иран и «пятерка» международных посредников (Китай, Франция, Россия, Великобритания и Германия), которые намерены в дальнейшем соблюдать СВПД.
МАГАТЭ в каждом докладе регулярно подчеркивало, что Иран соблюдает обязательства в рамках соглашения, его ядерная деятельность находится под самым строгим в мире контролем и самыми жесткими ядерными проверками, в связи с этим агентство призывало Тегеран продолжать выполнять свои обязательства.
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