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ВТБ предложил СМИ заключить пари на миллиард
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ВТБ предложил СМИ заключить пари на миллиард 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Группа ВТБ предложила масс-медиа, распространяющим сведения о том, что группа якобы выдала кредит компании QIA на приобретение акций «Роснефти», заключить соглашения, суть которых сводится к тому, что если данная информация окажется ложной, то каждое такое СМИ заплатит банку по 1 миллиарду рублей. Об этом сообщила пресс-служба группы ВТБ.
«В последнее время в ряде иностранных и российских СМИ появилась информация о том, что Группа ВТБ якобы выдала кредит компании QIA на приобретение акций «Роснефти». Группа ВТБ уже неоднократно заявляла, что это не так», — подчеркивается в сообщении. Пресс-служба бакнка также утверждает, что группа ВТБ с 2014 года не кредитовала компанию QIA.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на девять источников сообщило, что ВТБ «профинансировал значительную часть транзакции», речь шла о продаже 19,5 процента акций «Роснефти» суверенному фонду Катара и сырьевому трейдеру Glencore. По данным издания, размер российского кредита катарскому суверенному фонду составил около 6 миллиардов долларов.
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