ВТБ предложил СМИ заключить пари на миллиард

Группа ВТБ предложила масс-медиа, распространяющим сведения о том, что группа якобы выдала кредит компании QIA на приобретение акций «Роснефти» , заключить соглашения, суть которых сводится к тому, что если данная информация окажется ложной, то каждое такое СМИ заплатит банку по 1 миллиарду рублей. Об этом сообщила пресс-служба группы ВТБ.

«В последнее время в ряде иностранных и российских СМИ появилась информация о том, что Группа ВТБ якобы выдала кредит компании QIA на приобретение акций «Роснефти». Группа ВТБ уже неоднократно заявляла, что это не так», — подчеркивается в сообщении. Пресс-служба бакнка также утверждает, что группа ВТБ с 2014 года не кредитовала компанию QIA.