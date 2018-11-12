В Подмосковье избрали главу округа Котельники 

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Совет депутатов городского округа Котельники Московской области избрал Андрея Булгакова главой округа. Ранее он руководил муниципалитетом в статусе врио главы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
"12 ноября текущего года в городском округе Котельники Московской области состоялось заседание Совета депутатов, на котором Булгаков Андрей Алексеевич избран главой муниципального образования сроком на 5 лет", — говорится в сообщении.
Булгаков был назначен врио главы округа в мае 2018 года. Согласно региональному законодательству, глав муниципалитетов избирает местный совет депутатов по итогам конкурса на эту должность.
Ранее сообщалось, что предыдущий руководитель муниципалитета Ирина Польникова тогда была задержана в связи с обвинением в мошенничестве с земельными участками на 115 млн рублей. Она была помещена под домашний арест. Польникова возглавляла Котельники с 2014 года.