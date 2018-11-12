В Подмосковье избрали главу округа Котельники

МОСКВА , 12 ноября. / ТАСС /. Совет депутатов городского округа Котельники Московской области избрал Андрея Булгакова главой округа. Ранее он руководил муниципалитетом в статусе врио главы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"12 ноября текущего года в городском округе Котельники Московской области состоялось заседание Совета депутатов, на котором Булгаков Андрей Алексеевич избран главой муниципального образования сроком на 5 лет", — говорится в сообщении.

Булгаков был назначен врио главы округа в мае 2018 года. Согласно региональному законодательству, глав муниципалитетов избирает местный совет депутатов по итогам конкурса на эту должность.