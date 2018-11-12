ФРП одобрил первый займ экспортеру под один процент годовых

Как сообщили в Минпромторге, средства будут направлены на организацию деревоперерабатывающего производства в Хабаровском крае

— Впервые ставка составит один процент пользования займом вместо стандартных пяти процентов. Это стало возможным благодаря улучшению условий флагманской программы ФРП "Проекты развития", которая поощряет экспортеров и способствует переориентации базовых отраслей в сторону высоких переделов, — сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров . На деньги займа в Хабаровском крае запустят новый деревообрабатывающий комплекс по производству фанеры, топливных гранул и древесного угля. Более половины продукции планируется экспортировать в Китай и Южную Корею. Общая стоимость проекта составляет 227,3 миллиона рублей, планируется, что 63 миллиона из них предоставит федеральный фонд развития промышленности , еще 27 — региональный.

Льготный кредит под один процент годовых с октября могут получить предприятия, которые минимум половину своей продукции будут отправлять на экспорт, начиная со второго года после запуска проекта. ФРП предоставляет еще ряд льгот тем, кто покупает отечественное оборудование и тем, кто предоставляет банковские гарантии при обращении за финансированием.