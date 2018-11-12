Следы необычной рептилии обнаружили в США

В известном американском национальном парке «Гранд-Каньон» обнаружены отпечатки древнего пресмыкающегося каменноугольного периода. Следы нашли возле тропы Брайт-Энджел, на древних слоях горной породы после камнепада.

Специалистов из Университета штата Невада привлекли обломки кварцевого песчаника, на котором сохранились отпечатки и контротпечатки 28 следов. Цепочка тянется примерно на метр, а расположена она необычным образом — по диагонали.

«Она выглядит так, как если бы две ящерицы шли бок о бок. Но ящерицы так не ходят. Походка этой рептилии — что-то уникальное», — рассказали учёные.

Они утверждают, что эти следы принадлежат древним рептилиям, которые населяли Землю до динозавров, около 310 миллионов лет назад.

Траекторию движения по диагонали учёные объясняют несколькими причинами: ветер мог сбивать животное с намеченного пути, или же поверхность находилась под наклоном. Кроме того, цепочка следов могла появиться в результате конкуренции с противником или ритуала по привлечению партнёра, информирует «Ридус»

Ранее News.ru сообщал, что учёные расшифровали ДНК древнейшей мумии Нового Света, что позволило установить предков индейцев, а также уточнить историю их расселения в Америке.