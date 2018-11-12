Жители Кривого Рога подожгли шины из-за отсутствия отопления

В Кривом Роге замерзающие жители самовольно запустили котельные

На пяти из шести котельных в украинском Кривом Роге сорваны пломбы и начат несанкционированный отбор газа для выработки тепловой энергии. Об этом сообщают «Украинские Новости».

Также пресс-секретарь «Криворожгаза» Татьяна Орлова рассказала, что около здания газораспределительной компании собрались люди, которые жгут шины. Отмечается, что протестующие не пропускают сотрудников предприятия и не позволяют экстренным службам потушить шины.

Кривой Рог остался без тепла из-за того, что население накопило большое количество долгов за газ.