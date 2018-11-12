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Жители Кривого Рога подожгли шины из-за отсутствия отопления
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В Кривом Роге замерзающие жители самовольно запустили котельные 

Газета.Ru + ещё 19 3 часа назад
Фото: Facebook
На пяти из шести котельных в украинском Кривом Роге сорваны пломбы и начат несанкционированный отбор газа для выработки тепловой энергии. Об этом сообщают «Украинские Новости».
Также пресс-секретарь «Криворожгаза» Татьяна Орлова рассказала, что около здания газораспределительной компании собрались люди, которые жгут шины. Отмечается, что протестующие не пропускают сотрудников предприятия и не позволяют экстренным службам потушить шины.
Кривой Рог остался без тепла из-за того, что население накопило большое количество долгов за газ.
Ранее депутат украинской Верховной рады Александр Вилкул заявил, что разрешение отключать газ за долги является «лицензией на убийство».
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