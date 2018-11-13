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WSJ: Boeing скрыла от авиакомпаний важную особенность своих лайнеров
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WSJ: Boeing скрыла от авиакомпаний важную особенность своих лайнеров 

Газета.Ru + ещё 16 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
Корпорация Boeing не предупредила авиакомпании о потенциальных рисках, которые связаны с новой системой контроля полетов на лайнерах 737 MAX 8 и MAX 9. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Как отмечается, у данной модели есть функция, предотвращающая задирание носа самолета. При внештатной ситуации нос лайнера сильно опускается, и в этом случае пилот даже в ручном режиме может не суметь выровнять самолет. Подчеркивается, что в результате этого лайнер может сорваться в пике.
По данным газеты, Boeing не предупредила о наличии такой функции. Кроме того, в учебных материалах по управлению лайнерами эта информация также отсутствует.
Ранее в Индонезии рассказали об обнаруженной неисправности потерпевшего крушение Boeing.
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