WSJ: Boeing скрыла от авиакомпаний важную особенность своих лайнеров

Корпорация Boeing не предупредила авиакомпании о потенциальных рисках, которые связаны с новой системой контроля полетов на лайнерах 737 MAX 8 и MAX 9. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как отмечается, у данной модели есть функция, предотвращающая задирание носа самолета. При внештатной ситуации нос лайнера сильно опускается, и в этом случае пилот даже в ручном режиме может не суметь выровнять самолет. Подчеркивается, что в результате этого лайнер может сорваться в пике.

По данным газеты, Boeing не предупредила о наличии такой функции. Кроме того, в учебных материалах по управлению лайнерами эта информация также отсутствует.

Ранее в Индонезии рассказали об обнаруженной неисправности потерпевшего крушение Boeing.