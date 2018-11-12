Любимый россиянами курорт подорожает

По словам Ломидзе, одной из причин удорожания путевок в Турцию станет повышение стоимости отелей для российских туропораторов. Также отмечается возможный скачок цен на входящие в стоимость тура дополнительные услуги, в том числе на стоимость самого перелета.

Помимо этого, к концу текущего года отельеры откажутся от скидок, которые они предоставляли в 2017-м для стимулирования спроса. Еще одной причиной роста цен назвали девальвацию местной валюты лиры, которая вызвала инфляцию в Турции и, как следствие, повышение себестоимости всех услуг.

На сайтах «Интуриста», «Пегас туристик» и TezTour стоимость гостиниц уже подорожала на 10-15 процентов.