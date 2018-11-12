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Любимый россиянами курорт подорожает
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Любимый россиянами курорт подорожает 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Туры в Турцию могут подорожать на 30 процентов. С таким прогнозом выступила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сообщается на сайте организации.
По словам Ломидзе, одной из причин удорожания путевок в Турцию станет повышение стоимости отелей для российских туропораторов. Также отмечается возможный скачок цен на входящие в стоимость тура дополнительные услуги, в том числе на стоимость самого перелета.
Помимо этого, к концу текущего года отельеры откажутся от скидок, которые они предоставляли в 2017-м для стимулирования спроса. Еще одной причиной роста цен назвали девальвацию местной валюты лиры, которая вызвала инфляцию в Турции и, как следствие, повышение себестоимости всех услуг.
На сайтах «Интуриста», «Пегас туристик» и TezTour стоимость гостиниц уже подорожала на 10-15 процентов.
В октябре коммерческий директор компании Coral Travel Эрджюмент Юналан выступил с прогнозом о том, что цены на номера в турецких отелях на следующий год снова вырастут. Однако он успокоил туристов, рассказав, что турецкие отельеры добровольно не откажутся от обслуживания гостей по системе «все включено».
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