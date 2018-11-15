ЦБ держит «руку на пульсе» из-за опасений появления новых рисков

По ее словам, почти все страны ЕАЭС де-юре или де-факто за последние 25 лет начали применять режим инфляционного таргетирования. Эта политика приносит свои плоды: инфляция снизилась с высоких уровней, сделав экономическую ситуацию более предсказуемой для бизнеса и граждан, отметила Набиуллина.

По ее словам, приостановка покупки валюты стала ещё одним инструментом поддержания финансовой стабильности в случае внешних шоков. Она отметила, что для экономики России сейчас существует два важных риска, являющихся источниками волатильности: колебание цен на сырьевые товары и изменения в потоках капитала на финансовые рынки. ЦБ в середине сентября принял решение не покупать валюту для Минфина до конца года, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. Это оказало ощутимую поддержку нацвалюте, которая в начале сентября обновляла минимумы за 2,5 года — доллар поднимался до 69,4 рубля, евро — до 80,85 рубля.

Как заявила Набиуллина, построить здоровую финансовую систему без жесткого надзора сегодня невозможно. «И в Казахстане вы тоже занимаетесь оздоровлением банковского сектора. На наш взгляд, нам необходимо пройти этот непростой, но критически важный для дальнейшего стабильного развития наших национальных экономик период», — сказала Набиуллина. По её словам, параллельно с надзором нужно развивать и регулирование — оно должно не только быть адекватно новым вызовам и рискам, но и развивать кредитование экономики и финансовые рынки в целом.