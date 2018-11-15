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ЦБ держит «руку на пульсе» из-за опасений появления новых рисков
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ЦБ держит «руку на пульсе» из-за опасений появления новых рисков 

BFM.RU + ещё 27 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Центробанку приходится постоянно держать «руку на пульсе» из-за появления новых рисков для ценовой и финансовой стабильности, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на 8-м конгрессе финансистов Казахстана, передает РИА Новости.
По ее словам, почти все страны ЕАЭС де-юре или де-факто за последние 25 лет начали применять режим инфляционного таргетирования. Эта политика приносит свои плоды: инфляция снизилась с высоких уровней, сделав экономическую ситуацию более предсказуемой для бизнеса и граждан, отметила Набиуллина.
По ее словам, приостановка покупки валюты стала ещё одним инструментом поддержания финансовой стабильности в случае внешних шоков. Она отметила, что для экономики России сейчас существует два важных риска, являющихся источниками волатильности: колебание цен на сырьевые товары и изменения в потоках капитала на финансовые рынки. ЦБ в середине сентября принял решение не покупать валюту для Минфина до конца года, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. Это оказало ощутимую поддержку нацвалюте, которая в начале сентября обновляла минимумы за 2,5 года — доллар поднимался до 69,4 рубля, евро — до 80,85 рубля.
Как заявила Набиуллина, построить здоровую финансовую систему без жесткого надзора сегодня невозможно. «И в Казахстане вы тоже занимаетесь оздоровлением банковского сектора. На наш взгляд, нам необходимо пройти этот непростой, но критически важный для дальнейшего стабильного развития наших национальных экономик период», — сказала Набиуллина. По её словам, параллельно с надзором нужно развивать и регулирование — оно должно не только быть адекватно новым вызовам и рискам, но и развивать кредитование экономики и финансовые рынки в целом.
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