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Орешкин прокомментировал данные ЦБ о росте оттока капитала из России
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Орешкин прокомментировал данные ЦБ о росте оттока капитала из России 

Rambler News Service + ещё 17 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Основную роль в росте чистого оттока капитала из России в январе-октябре 2018 года сыграло погашение внешнего долга российскими компаниями, в этой ситуации можно провести параллель с 2014 годом, при этом финансовые рынки и экономика в целом более или менее устойчивы, заявил журналистам Министр экономики РФ Максим Орешкин в кулуарах саммита «Россия — АСЕАН» в Сингапуре.
«Центральный банк написал о том, что основную роль в этой цифре сыграло погашение внешнего долга российскими компаниями, российскими банками…Здесь можно провести очень хорошую параллель с 2014 годом, когда также шел процесс погашения долгов, он серьезно влиял на финансовые рынки», — сказал он.
По его словам, по сравнению с ситуацией в 2014 году российская экономика стала более устойчивой.
«Сейчас мы видим одновременно и резкое падение краткосрочных цен на нефть, мы видим сокращение внешней задолженности — все это в целом добавляет нервозности для рынков, но по сравнению с 2014 годом, при том, что можно в определенной степени проводить параллели с этими ситуациями, финансовые рынки и экономика в целом более или менее устойчивы, что является следствием тех макроэкономических структурных реформ, которые были сделаны на базе опыта, в том числе 2014 года», — сказал он.
Ранее ЦБ сообщил, что чистый отток капитала из России в январе-октябре 2018 года вырос в годовом выражении в три раза — до $42,2 млрд
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