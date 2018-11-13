Из России вывели рекордное количество денег

Чистый отток капитала из России за первые десять месяцев 2018 года составил 42,2 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Центробанка . Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и самый высокий показатель с 2014 года.

По данным регулятора, на отток капитала повлияли два главных фактора: операции банков по погашению внешнего долга и вложения других секторов экономики в иностранные активы.

Ранее ЦБ отчитывался о 31,9 миллиарда долларов чистого оттока по итогам января-сентября. Таким образом, за октябрь из страны было выведено 10,3 миллиарда.

За счет благоприятной ценовой конъюнктуры России удалось улучшить торговый баланс: его профицит составил 154,6 миллиарда долларов по сравнению с 90,5 миллиарда годом ранее. Кроме того, золотовалютные резервы (ЗВР) ЦБ пополнились на 35,7 миллиарда долларов. Существенную роль в этом сыграл Фонд национального благосостояния как часть ЗВР. Он пополнялся за счет нефтегазовых сверхдоходов (при цене нефти выше 40 долларов за баррель).

По прогнозам ЦБ, отток капитала по итогам года может составить 66 миллиардов долларов. Это будет наивысшим показателем с 2014 года (152 миллиарда), когда против России были впервые введены санкции.