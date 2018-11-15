Глава ЦБ РФ назвала два внешних источника волатильности для экономики страны

"Новые риски постоянно появляются, и нужно все время держать руку на пульсе. В настоящий момент я бы отметила два таких важных риска, два источника волатильности. Первый — это колебание цен на сырьевые товары, для России и Казахстана это, прежде всего, нефть и газ", — подчеркнула она.

По словам Набиуллиной, вторыми внешним источником волатильности являются «изменения в потоках капитала на рынки, связанные, прежде всего, с нормализацией денежно-кредитной политики в развитых странах, а также с геополитическими факторами и внешнеторговыми ограничениями, количество которых в мире в последнее время резко возросло».

Глава регулятора при этом отметила, что плавающий курс дает хорошие возможности для адаптации экономик к таким шокам. При сильных колебаниях цен можно столкнуться с сильной волатильностью курса, инфляции, а значит — и процентных ставок. «В таких случаях недостаточно усилий одного центрального банка, нужны меры правительства — такие, как бюджетные правила или их аналоги, которые создают буферы от внешних шоков, стабилизируют бюджетные расходы, и как следствие, экономику и валютный курс», — сказала глава ЦБ РФ.

Набиуллина подчеркнула, что в случае шоков, связанных с потоками капитала, для стабилизации ситуации нужны дополнительные инструменты по поддержанию финансовой стабильности, среди которых приостановка валютных операций в рамках правила.

"В России у нас есть целый набор таких инструментов: это и автоматически включающиеся валютные свопы, это и аукционные инструменты предоставления валютного финансирования нашим банкам, это и временные регулятивные послабления для банков. Все это дает время и необходимые ресурсы для адаптации финансовой системы. Кстати, после ведения нового бюджетного правила таким инструментом в России стала приостановка валютных операций в рамках правила", — отметила Набиуллина.