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Глава ЦБ РФ назвала два внешних источника волатильности для экономики страны
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Глава ЦБ РФ назвала два внешних источника волатильности для экономики страны 

ТАСС + ещё 19 1 час назад
Фото: Lenta.ru
АЛМА-АТА, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина назвала колебания нефтяных цен и изменения потоков капитала на рынки источниками волатильности для российской экономики. Такое мнение она высказала на VIII Конгрессе финансистов Казахстана.
"Новые риски постоянно появляются, и нужно все время держать руку на пульсе. В настоящий момент я бы отметила два таких важных риска, два источника волатильности. Первый — это колебание цен на сырьевые товары, для России и Казахстана это, прежде всего, нефть и газ", — подчеркнула она.
По словам Набиуллиной, вторыми внешним источником волатильности являются «изменения в потоках капитала на рынки, связанные, прежде всего, с нормализацией денежно-кредитной политики в развитых странах, а также с геополитическими факторами и внешнеторговыми ограничениями, количество которых в мире в последнее время резко возросло».
Глава регулятора при этом отметила, что плавающий курс дает хорошие возможности для адаптации экономик к таким шокам. При сильных колебаниях цен можно столкнуться с сильной волатильностью курса, инфляции, а значит — и процентных ставок. «В таких случаях недостаточно усилий одного центрального банка, нужны меры правительства — такие, как бюджетные правила или их аналоги, которые создают буферы от внешних шоков, стабилизируют бюджетные расходы, и как следствие, экономику и валютный курс», — сказала глава ЦБ РФ.
Набиуллина подчеркнула, что в случае шоков, связанных с потоками капитала, для стабилизации ситуации нужны дополнительные инструменты по поддержанию финансовой стабильности, среди которых приостановка валютных операций в рамках правила.
"В России у нас есть целый набор таких инструментов: это и автоматически включающиеся валютные свопы, это и аукционные инструменты предоставления валютного финансирования нашим банкам, это и временные регулятивные послабления для банков. Все это дает время и необходимые ресурсы для адаптации финансовой системы. Кстати, после ведения нового бюджетного правила таким инструментом в России стала приостановка валютных операций в рамках правила", — отметила Набиуллина.
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