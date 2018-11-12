Релиз Super Smash Bros. Ultimate совсем близко

Фанаты файтингов с нетерпением ждут Super Smash Bros. Ultimate, выход которого запланирован на 7 декабря. Сегодня предлагаем вам посмотреть рекламный ролик этой игры, показанный на японском телевидении. Вы в очередной раз увидите захватывающие битвы между персонажами и карту с летающими городами-замками.

В Super Smash Bros. Ultimate людям предстоит поиграть за 74 героя, посетить более 100 красочных арен, опробовать во время боя 87 предметов, послушать более 800 музыкальных треков, а также насладиться простой и понятной системой приемов.

Проще говоря, данный проект может похвастаться внушительным количеством контента, поэтому если вы являетесь счастливым обладателем Switch, то тогда стоит задуматься о покупке SSBU.