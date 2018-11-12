Ещё
Релиз Super Smash Bros. Ultimate совсем близко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Релиз Super Smash Bros. Ultimate совсем близко 

RBK Games 1 час назад
Фото: RBK Games
Фанаты файтингов с нетерпением ждут Super Smash Bros. Ultimate, выход которого запланирован на 7 декабря. Сегодня предлагаем вам посмотреть рекламный ролик этой игры, показанный на японском телевидении. Вы в очередной раз увидите захватывающие битвы между персонажами и карту с летающими городами-замками.
В Super Smash Bros. Ultimate людям предстоит поиграть за 74 героя, посетить более 100 красочных арен, опробовать во время боя 87 предметов, послушать более 800 музыкальных треков, а также насладиться простой и понятной системой приемов.
Проще говоря, данный проект может похвастаться внушительным количеством контента, поэтому если вы являетесь счастливым обладателем Switch, то тогда стоит задуматься о покупке SSBU.
RBK Games: последние новости
Юна призовет Эонов в Dissidia Final Fantasy Пора докупать оперативную память для Darksiders 3 Получайте бонус 10% ко всем платежам!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто содержание разговора Путина и Трампа336
Порошенко подняли на смех после «провала» в Париже961
«Сделала аборт»: у Собчак лопнуло терпение34
Британия захотела «других» отношений с Россией39
Леопард напал на ребенка в цирке на Цветном бульваре141
Видео
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
10:09
Путин рассказал о беседе с Трампом
В мире Статьи
01:26
«Ты что, приемная?»: ученицу прилюдно унизили
Происшествия
00:24
Метод Сталина: ракеты проверят на конструкторах
Наука и техника Статьи
00:40
Раскрыты детали гибели силовиков под Донецком
В мире
00:46
Путину удалось пообщаться с Трампом
Политика В мире
02:28
Вена вычислила еще одного русского агента
В мире Статьи
01:01
На Украине вынесли вердикт выборам в Донбассе
В мире Украина
01:31
«Прочь от Москвы!»: Украина не поняла Порошенко
В мире Статьи
01:30
«США создают предлог для новых санкций»
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение