США рассказали о наличии рычагов для остановки «Северного потока-2»

Постпред США при Евросоюзе Гордон Сондленд сообщил о наличии у Вашингтона большого количества инструментов для противодействия строительству газопровода «Северный поток-2».

"У США есть большой набор инструментов, чтобы остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток-2», но пока не намерены их называть", — заявил Сондленд в ходе беседы с журналистами.

Американский постпред подчеркнул, что обеспокоенность Штатов не вызвана исключительно заботой о странах Европы.

"Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы", — объяснил он, призвав ЕС «принять эту логику».

Напомним, что к настоящему времени уже построено более 200 километров газопровода, т.е. примерно одна шестая от запланированной длины.