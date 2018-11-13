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США рассказали о наличии рычагов для остановки «Северного потока-2»
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США рассказали о наличии рычагов для остановки «Северного потока-2» 

Российская Газета + ещё 38 37 минут назад
Фото: Москва24
Постпред США при Евросоюзе Гордон Сондленд сообщил о наличии у Вашингтона большого количества инструментов для противодействия строительству газопровода «Северный поток-2».
"У США есть большой набор инструментов, чтобы остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток-2», но пока не намерены их называть", — заявил Сондленд в ходе беседы с журналистами.
Американский постпред подчеркнул, что обеспокоенность Штатов не вызвана исключительно заботой о странах Европы.
"Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы", — объяснил он, призвав ЕС «принять эту логику».
Напомним, что к настоящему времени уже построено более 200 километров газопровода, т.е. примерно одна шестая от запланированной длины.
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