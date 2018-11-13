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США обосновали позицию по «Северному потоку-2» боязнью отключения газа в Европе из-за геополитики
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США обосновали позицию по «Северному потоку-2» боязнью отключения газа в Европе из-за геополитики 

Rambler News Service + ещё 31 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Вашингтон выступает против реализации «Северного потока-2», поскольку не хочет, чтобы в Европе из-за геополитики зимой отключился газ. Об этом заявил посол США при ЕС Гордон Сондленд.
«Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса», — приводит «РИА Новости» слова Сондленда.
Он отметил, что у США есть множество инструментов, которые якобы позволят затормозить «Северный поток-2», если ЕС не примет логику Вашингтона.
«Мы еще не использовали их все, чтобы затормозить реализацию», — добавил посол.
Ранее глава Минэнерго США Рик Перри по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что Вашингтон продолжает выступать против реализации проекта «Северный поток-2». До этого, как сообщало Reuters, Перри заявил, что Вашингтон сохраняет возможность введения санкций против «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что позиция Вашингтона не изменилась и США не поддерживают строительство этого газопровода.
«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.
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