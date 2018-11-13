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Министр энергетики США раскритиковал «Северный поток — 2»
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Министр энергетики США раскритиковал «Северный поток — 2» 

Газета.Ru + ещё 29 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Министр энергетики США Рик Перри в твиттере заявил, что Вашингтон по-прежнему выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2».
По его словам, США готовы поддерживать своих союзников «огромными запасами доступной энергии».
Он также добавил, что благодарен президенту Украины Петру Порошенко за «стремление к диверсификации источников энергии».
Перри подчеркнул, что Вашингтон продемонстрировал свою «неизменную приверженность праву Киева на доступную энергию».
Ранее сообщалось, что Перри и Порошенко договорились оказывать противодействие «Северному потоку — 2».
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