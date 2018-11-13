Министр энергетики США раскритиковал «Северный поток — 2»

Министр энергетики США Рик Перри в твиттере заявил, что Вашингтон по-прежнему выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, США готовы поддерживать своих союзников «огромными запасами доступной энергии».

Он также добавил, что благодарен президенту Украины Петру Порошенко за «стремление к диверсификации источников энергии».

Перри подчеркнул, что Вашингтон продемонстрировал свою «неизменную приверженность праву Киева на доступную энергию».

Ранее сообщалось, что Перри и Порошенко договорились оказывать противодействие «Северному потоку — 2».