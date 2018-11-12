В России может появиться акциз на сладкую газировку

С вредными привычками в России борются уже давно и довольно неплохо. За последние 8 лет (с 2009 по 2017 годы) потребление алкоголя в России снизилось на 4,5 литра — с 18 литров в год на человека до 13,5 литра. Теперь пора разобраться с нездоровым питанием.

— Сегодня на уровне минфина минздрава прорабатывается идея введения акциза на сладкие газированные напитки. Его размер может составить не менее 20 процентов от их розничной цены, — рассказала "Российской газете" заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, председатель правления региональной общественной организации «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии» Дарья Халтурина . По ее словам, сладкая газировка — это один из тех продуктов, который должен быть минимизирован в ежедневном рационе питания россиян. «Помимо сахара туда добавляют фосфорную кислоту и другие малоизученные добавки, — уточняет эксперт. — Они могут накапливаться в организме и постепенно разрушать его».

— За последние 10 лет в России на 15 процентов стало больше мужчин, страдающих ожирением, — поясняет «РГ» руководитель Федерального центра здоровья и отдела вторичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России, врач-кардиолог Нана Погосова . — Газировка — один из серьезнейших факторов риска. Она — источник простых сахаров, которые быстро попадают в кровь и являются причиной развития артериальной гипертензии — повышения артериального давления. А отсюда и повышенные риски инфарктов и инсультов.

Нана Погосова напоминает, что вкусовые привычки формируются в детском возрасте. «Мы все в детстве любили и конфеты, и мороженое, но если взять мое детство, то у нас было больше двигательной активности. Мы много времени проводили на природе, не зависели от гаджетов, передвигались на общественном транспорте. Сегодня двигательная активность в разы сократилась, но зато все увеличивается пищевая энергетическая нагрузка на организм», — добавляет доктор.

Но помогут ли чисто экономические меры снизить потребление вредных продуктов? «Только такие меры и дают эффект, — считает Нана Погосова. — Человеку можно долго рассказывать про вредные продукты, но если они ему нравятся и он нормально себя чувствует при этом, он продолжит их употреблять. А вот если они начнут дорожать и их постоянная покупка окажется чувствительной для семейного бюджета, человек сразу же задумается», — добавляет доктор. А Дарья Халтурина при этом уточняет, что именно с помощью акцизов пытаются отучить от газировки население в некоторых штатах США и в Мексике. А в штате Нью-Йорк запретили использовать в пищевой промышленности трансжиры — еще один фактор развития заболеваний сердца и сосудов.

Благодаря удорожанию с 2015 года продажа сигарет в России сократилась в 2,5 раза, а потребление алкоголя — на 4,5 литра