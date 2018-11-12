Газировке придется несладко

Экспертный совет при правительстве России предлагает ввести акцизы на сладкую газировку, причем сразу 20-процентные. Об инициативе пишет газета «Известия» . По мнению авторов документа, это будет способствовать переходу граждан на здоровое питание.

Эксперты приводят такие доводы: 2 миллиона россиян страдают от избыточного веса, а это более 1% населения. Более того, мера соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Инициативу поддержал Минздрав . Два года назад акцизы на газировку предлагали ввести в Минфине , но отказались от этой меры, посчитав ее неэффективной, говорит президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков

Максим Новиков президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод «Первые инициативы о введении подобных мер звучали со стороны Минфина еще в 2016 году, тогда нам удалось добиться конструктивного диалога — регулятор нас услышал. На сегодняшний день это предложение на уровне мнения ряда экспертов, мнения непрофильного регулятора. Введение 20-процентного акциза от розничной стоимости — крайне жесткая и ничем не обоснованная мера. Более того, авторы этой инициативы, а это экспертный совет при правительстве, не приводят никаких научных доказательств того, что мера имеет под собой основания. Потребление напитков безалкогольных в России является одним из самых низких в мире, его вклад в рацион от рекомендованной суточной нормы менее 2%. А если брать реальное потребление, которое рассчитывается Росстатом , то это около 1,2%. Мировые практики, которые нам известны, дают основания полагать, что мера является крайне малоэффективной. В некоторых странах акциз вводился и затем отменялся в виду того, что не оказывал того эффекта, на который уповали законодатели. В некоторых странах акцизы вводились, когда потребление безалкогольных напитков было примерно в пять-семь раз выше, чем сейчас в России».

По словам Новикова, производители сладких напитков уже самостоятельно начали снижать содержание сахара в напитках и давление в виде акцизов им не требуется.