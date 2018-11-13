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В Госдуме призвали к расследованию причин конфликта в секторе Газа
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В Госдуме призвали к расследованию причин конфликта в секторе Газа 

Российская Газета + ещё 25 1 час назад
Фото: Российская Газета
Ранее израильские военные сообщали о том, что за минувшую ночь были атакованы около 150 целей в секторе Газа с начала нынешнего раунда противостояния с палестинскими боевиками.
Необходимо независимое международное расследование причин ситуации, заявил член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.
— Обе стороны должны ответственно отнестись к своим действиям в нынешней ситуации и проявить политическую мудрость, чтобы избежать массовой гибели гражданского населения, — заявил он в комментарии РИА Новости.
Политик призвал провести независимое международное расследование причин обострения ситуации. Сам же он предположил, что обстрелы были «намеренно спровоцированы деструктивными силами с целью раскручивания нового витка противостояния в районе сектора Газа».
Москва не оставляет без внимания ситуацию в секторе Газа и прилагает большие усилия, чтобы не дать конфликту разрастись, заявил, в свою очередь, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он напомнил, что Россия пользуется большим уважением как одной стороны, так и другой стороны.
— Этот маховик нужно срочно останавливать, и вся мировая общественность должна подключиться, — уверен он.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подтвердил, что Россия предпринимает определенные посреднические усилия для урегулирования очередного обострения. Он подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта чревата ростом жертв, в том числе среди мирного населения, что абсолютно неприемлемо.
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