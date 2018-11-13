В Госдуме призвали к расследованию причин конфликта в секторе Газа

Ранее израильские военные сообщали о том, что за минувшую ночь были атакованы около 150 целей в секторе Газа с начала нынешнего раунда противостояния с палестинскими боевиками.

— Обе стороны должны ответственно отнестись к своим действиям в нынешней ситуации и проявить политическую мудрость, чтобы избежать массовой гибели гражданского населения, — заявил он в комментарии РИА Новости

Политик призвал провести независимое международное расследование причин обострения ситуации. Сам же он предположил, что обстрелы были «намеренно спровоцированы деструктивными силами с целью раскручивания нового витка противостояния в районе сектора Газа».

Москва не оставляет без внимания ситуацию в секторе Газа и прилагает большие усилия, чтобы не дать конфликту разрастись, заявил, в свою очередь, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа . Он напомнил, что Россия пользуется большим уважением как одной стороны, так и другой стороны.

— Этот маховик нужно срочно останавливать, и вся мировая общественность должна подключиться, — уверен он.