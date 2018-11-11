В Цирке на Цветном бульваре леопард напал на 4-летнюю девочку

В российском цирке произошло очередное ЧП. В столичном Цирке на Цветном бульваре леопард напал на четырехлетнюю девочку, которая пришла с группой московских школьников. Детей также сопровождали родители и учителя.

Группа детей и взрослые ждали экскурсовода в фойе, который должен был показать им, что происходит за кулисами цирка. В это время мимо них проходили два дрессировщика, один из которых вел тигра, а другой 4-месячного леопарда. Намордников у животных не было.

Внезапно леопард сорвался с поводка и набросился на 4-летнюю девочку. Дрессировщик попытался оттянуть леопарда, однако ему это сразу не удалось сделать. В итоге животное изорвало свитер на ребенке и поранило шею. Ребенок в шоковом состоянии был выведен из цирка родителями, пишет «МК».

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