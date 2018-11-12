Пушилин набрал 60,85% голосов избирателей после подсчета 100% бюллетеней

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Позднякову, недействительными являются 1,4 процента бюллетеней. Ранее уже сообщалось о том, что нарушений, которые могли бы оказать существенное влияние на итоги голосования, зафиксировано не было.

На выборах руководителя ЛНР после обработки 100 процентов бюллетеней 68,3 процента голосов набирает Леонид Пасечник