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Пасечник набирает 68,92% голосов на выборах главы ЛНР
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Пасечник набирает 68,92% голосов на выборах главы ЛНР 

РИА Новости + ещё 60 8 часов назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 12 ноя — РИА Новости. Леонид Пасечник лидирует на выборах главы самопровозглашенной Луганской народной республики с 68,92% голосов избирателей, сообщили РИА Новости в ЦИК ЛНР после подсчета 63% бюллетеней.
Ранее ЦИК ЛНР заявил, что предварительная явка на выборах главы и депутатов парламента ЛНР составила 77%.
"По состоянию на 03.00 12 ноября 2018 года участковыми избирательными комиссиями обработано 63% бюллетеней. С учетом имеющихся данных, можно говорить о следующих предварительных итогах голосования на выборах главы Луганской народной республики: за Леонида Пасечника — 68,92% избирателей", — сообщил представитель ЦИК.
По данным ЦИК ЛНР, за кандидата на пост главы ЛНР Олега Коваля проголосовало 16,35% избирателей, за Людмилу Руснак — 6,1%, за Наталью Сергун — 7,53%.
Выборы в ЛНР прошли 11 ноября. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых действующий и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами. Порога явки на выборах нет.
В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения — возглавляемый Пасечником «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз». Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов.
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