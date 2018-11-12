Пасечник набирает 68,92% голосов на выборах главы ЛНР

Ранее ЦИК ЛНР заявил, что предварительная явка на выборах главы и депутатов парламента ЛНР составила 77%.

"По состоянию на 03.00 12 ноября 2018 года участковыми избирательными комиссиями обработано 63% бюллетеней. С учетом имеющихся данных, можно говорить о следующих предварительных итогах голосования на выборах главы Луганской народной республики: за Леонида Пасечника — 68,92% избирателей", — сообщил представитель ЦИК.

Выборы в ЛНР прошли 11 ноября. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых действующий и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами. Порога явки на выборах нет.

В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения — возглавляемый Пасечником «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз». Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов.