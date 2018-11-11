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Владимир Познер обрушился на блогеров
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Владимир Познер обрушился на блогеров 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
В одном из интервью Владимира Познера спросили, как он относится к блогерам. Как известно, ведущий не считает их журналистами, обвиняя в безответственности.
Владимир достаточно резко и иронично ответил, что блогеры не имеют ни профильного образования, ни опыта в журналистике, а лишь хотят высказаться. Следовательно, журналистами их считать нельзя. Точно так же никто не пойдет лечиться к людям, которые считают себя врачами, но не закончили медицинский институт.
Поклонники не согласились с экс-президентом Академии российского телевидения. По их словам — умение делать репортаж и способность быть интересным — понятия несопоставимые. К тому же, сравнение журналистов и медиков в данном контексте неуместно.
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