Владимир Познер обрушился на блогеров

В одном из интервью Владимира Познера спросили, как он относится к блогерам. Как известно, ведущий не считает их журналистами, обвиняя в безответственности.

Владимир достаточно резко и иронично ответил, что блогеры не имеют ни профильного образования, ни опыта в журналистике, а лишь хотят высказаться. Следовательно, журналистами их считать нельзя. Точно так же никто не пойдет лечиться к людям, которые считают себя врачами, но не закончили медицинский институт.

Поклонники не согласились с экс-президентом Академии российского телевидения. По их словам — умение делать репортаж и способность быть интересным — понятия несопоставимые. К тому же, сравнение журналистов и медиков в данном контексте неуместно.