Слуцкий рассказал о разнице между увольнением и оральным сексом

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий с юмором отнесся к своему предыдущему интервью, в котором он смутил журналиста одним из слов.

"Моё последнее интервью привело к крупному скандалу в российских СМИ. Все подумали, что я ошибся в одной букве, но это не так. Это было бы ошибкой в американском английском, но в Англии, особенно, в моей школе, увольнение произносится именно как «сак». Я слышал это слово много раз, так как мы были внизу таблицы.

Это ваша провокация, так как вы меня дважды переспросили. Это ваша ошибка, но не моя", — приводит слова Слуцкого Fox Sports.