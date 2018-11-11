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Слуцкий рассказал о разнице между увольнением и оральным сексом
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Слуцкий рассказал о разнице между увольнением и оральным сексом 

Газета.Ru 3 часа назад
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий с юмором отнесся к своему предыдущему интервью, в котором он смутил журналиста одним из слов.
"Моё последнее интервью привело к крупному скандалу в российских СМИ. Все подумали, что я ошибся в одной букве, но это не так. Это было бы ошибкой в американском английском, но в Англии, особенно, в моей школе, увольнение произносится именно как «сак». Я слышал это слово много раз, так как мы были внизу таблицы.
Это ваша провокация, так как вы меня дважды переспросили. Это ваша ошибка, но не моя", — приводит слова Слуцкого Fox Sports.
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