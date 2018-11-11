Истории вещей: изучаем первую геодезическую карту Москвы

Новый герой «Историй вещей» — первый геодезический план Москвы , созданный в 1739 году под руководством архитектора Ивана Мичурина , сегодня хранящийся в коллекции Музея Москвы.

Это первая геодезическая карта города, разработанная под руководством его жителя. До наших дней не сохранилось ни одного плана Москвы XIV–XV веков. Наиболее древние картографические изображения датируются XVI — началом XVII века, и все они составлены иностранцами.

Карта Мичурина охватывает территорию города в границах будущего Камер-Коллежского вала, учрежденного в 1742 году как таможенная граница Москвы.

Камер-Коллежский вал представлял собой высокую земляную насыпь, снаружи окруженную рвом, а внутри — полицейскими проездами. Он выполнял не только таможенные, но и заградительные функции — после чумы 1771 года за его пределы были вынесены кладбища. Из-за недостаточного надзора в XIX веке начали криминализироваться поселки, расположенные за валом, — Марьина Роща, Хапиловка. Во второй половине XIX века вал был срыт. До сих пор названия некоторых его частей сохранились в московских топонимах. Это, например, улицы Грузинский Вал, Трехгорный Вал, Бутырский Вал, Сокольнический Вал, площадь Серпуховская Застава.

Как Москва второй столицей стала

Начало научной картографии, основанной на геодезической инструментальной съемке, положила эпоха петровских преобразований и превратила Москву в кузницу кадров. В 1701 году в Москве была учреждена навигацкая школа, в которой, кроме моряков, инженеров и артиллеристов, готовили геодезистов-картографов.

При Петре I план так и не был создан, поскольку все внимание перешло на Санкт-Петербург. Однако новы план Москвы понадобился, когда в 1728 году двор Петра II, оставив Петербург, под предлогом коронации перебрался в Москву. Подготовительные работы поручили главе картографического ведомства Ивану Кириллову и архитектору Ивану Мордвинову. Вплотную к его созданию приступили только в 1731-м по указу Анны Иоанновны. Работы продолжались, даже когда императрица в 1732 году решила вернуться в Петербург. Со времен Анны Иоанновны повелось считать Москву вторым столичным императорским городом.

Как работали картографы в XVIII веке

Первым делом были произведены съемки местности на территории Кремля, Китай-города и Белого города (части Москвы внутри не сохранившихся сегодня стен Белого города). В 1734 году бригаду геодезистов возглавил Иван Мичурин, представитель младшего поколения «птенцов гнезда Петрова». Он был выпускником Морской академии, учился архитектуре в Голландии. С 1735 по 1739 год были сняты Земляной город и Замоскворечье, а также местность за Земляным городом, вплоть до Компанейского вала — предшественника Камер-Коллежского вала. Снимали и отдельные территории, примыкавшие к новой границе Москвы, — например, Лефортово. В 1739 году работы по составлению плана были завершены. Его гравировка была поручена Гравировальной палате Академии наук в Петербурге. Известно, что императрица осталась довольна результатом.

Составление карты способствовало ускоренному внедрению регулярной застройки города, также она стала основой для других планов Москвы, изданных в том числе и за границей. В 1741 году план города был выпущен значительным по тем временам тиражом, судя по количеству сохранившихся экземпляров. По имени руководителя группы геодезистов, внесенного в заголовок, план получил название Мичуринского, однако на самом плане упоминаются все, кто над ним работал.

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